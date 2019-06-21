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Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Dünya

İngiliz bakandan kadın eylemciye şiddet

İngiltere'de Maliye Bakanı Philip Hammond tarafından düzenlenen bir toplantıya katılan Muhafazakar Partili Bakan Mark Field, eylem yapan kadın eylemciyi zorla dışarı çıkarttı.

21 Haziran 2019 Cuma 16:10 - Son Güncelleme 21 Haziran 2019 Cuma 16:10

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