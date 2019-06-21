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Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Dünya

İran ABD İHA'sının vurulma anının görüntülerini yayımladı

İran ordusu, ABD'ye ait insansız hava aracının vurulma anının görüntülerini yayımladı. Görüntülerde, hava savunma füze bataryasından fırlatılan roketin gökyüzündeki bir hedefi vurduğu görülüyor.

21 Haziran 2019 Cuma 15:37 - Son Güncelleme 21 Haziran 2019 Cuma 15:37

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