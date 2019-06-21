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Hong Kong sokakları yeniden karıştı

Hong Kong'taki zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme sürecini protesto eden halk, hükümetin yasayı askıya almasının ardından yeniden sokağa çıktı

21 Haziran 2019 Cuma 10:32 - Son Güncelleme 21 Haziran 2019 Cuma 10:32

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