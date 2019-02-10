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10
Şubat 2019
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İlklerin padişahı “Sultan Abdülhamid Han”

2. Abdülhamid, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde tahta çıkmasına rağmen devletin en güçlü yöneticilerinden biri oldu. Bugün, Abdülhamid’in vefatının 101. yılı.

10 Şubat 2019 Pazar 14:01 - Son Güncelleme 10 Şubat 2019 Pazar 14:01

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