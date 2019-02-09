Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çok çalışacağız

Bakan Çavuşoğlu: BM'nin bulguları bizim tespitlerimizle örtüşüyor

Bakan Pakdemirli: Bu kadar aracıya gerek yok

Bakan Çavuşoğlu: Yerel seçimler, ülke ve milletin bekası için de önemli