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9
Şubat 2019
Cumartesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çok çalışacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan bir video paylaştı. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla konuştuğu videoda 'Çok çalışacağız' ifadesini kullandı.

08 Şubat 2019 Cuma 22:50 - Son Güncelleme 08 Şubat 2019 Cuma 22:50

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