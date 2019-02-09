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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çok çalışacağız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan bir video paylaştı. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla konuştuğu videoda 'Çok çalışacağız' ifadesini kullandı.
08 Şubat 2019 Cuma 22:50 -
Son Güncelleme 08 Şubat 2019 Cuma 22:50
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