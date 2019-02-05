TRT Haber

5
Şubat 2019
Salı
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ABD'nin Suriye'deki kirli silah trafiği

ABD terör örgütü YPG/PKK’ya 23 bin tır silahın birçoğu yine DEAŞ’a satıldı. Ciddi miktarda ağır silah ise terör örgütünün merkez üssü Kandil ile Sincar yapılanmasına gönderildi.

05 Şubat 2019 Salı 16:31 - Son Güncelleme 05 Şubat 2019 Salı 16:31

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