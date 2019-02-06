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6
Şubat 2019
Çarşamba
Gündem

Yunanistan Başbakanı Çipras Ayasofya'ya gitti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaret etti. Çipras'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:26 - Son Güncelleme 06 Şubat 2019 Çarşamba 10:26

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