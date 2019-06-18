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Yaşam

İlklerin çarşısı “Anafartalar”

Ankara’nın ilk alışveriş yapısı olan Ulus’taki Anafartalar Çarşısı, geçmişi ve bünyesindeki ilklerle adeta bir müze olma özelliği taşıyor.

17 Mart 2019 Pazar 10:46 - Son Güncelleme 17 Mart 2019 Pazar 10:47

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