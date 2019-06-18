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18.06.2019 - 15:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
18.06.2019 - 14:35
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan 'Mursi' açıklaması
18.06.2019 - 14:11
Binali Yıldırım: Yayın öncesi bir araya gelmeleri gayri ahlakidir
18.06.2019 - 13:52
İmamoğlu: İBB Muhtarlık Şehir Bilgi Sistemi kuracağız
18.06.2019 - 13:41
Türkiye'den ABD'ye mektup yanıtı
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İlklerin çarşısı “Anafartalar”
Ankara’nın ilk alışveriş yapısı olan Ulus’taki Anafartalar Çarşısı, geçmişi ve bünyesindeki ilklerle adeta bir müze olma özelliği taşıyor.
17 Mart 2019 Pazar 10:46 -
Son Güncelleme 17 Mart 2019 Pazar 10:47
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