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Yaşam

Ordulu kardeşlerin müzikli terzi dükkanı

Ordu'da terzilik yapan Reşit ve Şükrü Kuzu kardeşler, dükkana gelen müşterilerini müzikle karşılıyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:40 - Son Güncelleme 16 Mart 2019 Cumartesi 13:40

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