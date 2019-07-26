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Yaşam

İki paraşüt arasında açılan bayrağın üstünden geçti

Muğla'da Base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak'ın, iki paraşüt arasında açılan bayrağın üstünden yaklaşık 210 kilometre hızla geçtiği anlar, aksiyon kameralarıyla görüntülendi.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:38 - Son Güncelleme 26 Temmuz 2019 Cuma 17:41

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