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Yaşam

Topladığı mavi kapaklar binlerce engelliye umut oldu

Kahramanmaraş'ta yaşayan Abdulkadir Gülmez, kendini engellilere adadı. Topladığı mavi kapaklarla bugüne kadar 9 bine yakın engelli, tekerlekli sandalyeye kavuştu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:19 - Son Güncelleme 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:20

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