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IKBY Parlamentosu Barzani’nin Başbakanlığını onayladı

IKBY Parlamentosu oy çokluğuyla KDP’nin adayı Mesur Barzani’nin Başbakanlığını onayladı. Yeni hükümetin bir ay içinde kurulması bekleniyor.

11 Haziran 2019 Salı 16:28 - Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 16:28

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