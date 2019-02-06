TRT Haber

6
Şubat 2019
Çarşamba
Dünya

İdlib rejim saldırıları yüzünden güvenli bölge olmaktan çok uzakta

Geçtiğimiz yıl İdlib'de ateşkesi kabul eden Esed rejimi, hava saldırılarına devam etti. TRT World'den Sarah Balter, İdlib'de yaşanan dramı anlattı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:02 - Son Güncelleme 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:02

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