TRT Haber

6
Şubat 2019
Çarşamba
Dünya

HTŞ’nin YPG/PKK’ya silah ve mühimmat sattığı ortaya çıktı

Suriye’de Heyeti Tahrir El Şam terör örgütünün, YPG/PKK’ya anti tank füzesi sattığı belirlendi. Füze, örgütün eline geçmeden Afrin-Azez kara yolunda operasyonla ele geçirildi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:28 - Son Güncelleme 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:28

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