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HTŞ’nin YPG/PKK’ya silah ve mühimmat sattığı ortaya çıktı
Suriye’de Heyeti Tahrir El Şam terör örgütünün, YPG/PKK’ya anti tank füzesi sattığı belirlendi. Füze, örgütün eline geçmeden Afrin-Azez kara yolunda operasyonla ele geçirildi.
06 Şubat 2019 Çarşamba 14:28 -
Son Güncelleme 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:28
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