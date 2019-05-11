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Hong Kong parlamentosunda kavga çıktı

Hong Kong parlamentosunda, şüphelilerin yargılanmak üzere Çin'e gönderilmesine izin verecek biçimde yasal değişiklik yapılması görüşmeleri sırasında kavga çıktı.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 13:44 - Son Güncelleme 11 Mayıs 2019 Cumartesi 13:44

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