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Dünya

Irak'ta ramazan ayının vazgeçilmez içeceği "üzüm şerbeti"

Irak'ın Süleymaniye kentinde ramazan ayının vazgeçilmez içeceği olan kara üzüm şerbeti, oldukça zor bir hazırlık süreci sonrasında sofralara servis ediliyor.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 11:46 - Son Güncelleme 11 Mayıs 2019 Cumartesi 11:46

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