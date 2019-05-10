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Gana'daki sıra dışı cenazede dansçılar taşıdıkları tabutu düşürdü

Gana'da cenaze taşıma ekibi, cenaze töreni sırasında dans ederek taşıdıkları tabutu düşürdü.

10 Mayıs 2019 Cuma 15:38 - Son Güncelleme 10 Mayıs 2019 Cuma 15:47

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