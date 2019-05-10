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Dünya

Gaz ile freni karıştırdı 6 kadına çarptı

Rusya’da gaz ile freni karıştıran bir adam 6 kadına çarparak, 4’ünün yaralanmasına neden oldu.

10 Mayıs 2019 Cuma 11:11 - Son Güncelleme 10 Mayıs 2019 Cuma 11:11

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