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Dünya

Doğu Akdeniz'de neler yaşanıyor?

Doğu Akdeniz'de zengin enerji kaynaklarının keşfedilmesiyle bölgesel ve küresel birçok sorun ortaya çıktı. Peki suların ısındığı Doğu Akdeniz'de neler yaşanıyor?

10 Mayıs 2019 Cuma 08:18 - Son Güncelleme 10 Mayıs 2019 Cuma 08:18

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