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Dünya

Mehmetçik Kosova'da geleneksel iftar çadırını kurdu

Kosova Barış Gücü bünyesinde görev yapan Mehmetçik, bu yıl da Prizren'de geleneksel iftar çadırını kurdu.

10 Mayıs 2019 Cuma 05:02 - Son Güncelleme 10 Mayıs 2019 Cuma 05:02

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