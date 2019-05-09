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Dünya

Filipinler Devlet Başkanı'nın hamam böceği ile imtihanı

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin omzuna, bir mitinginde yaptığı konuşma esnasında hamam böceği tırmandı. Olayı soğuk kanlılıkla karşılayan Duterte, böceği eliyle uzaklaştırdı.

09 Mayıs 2019 Perşembe 17:03 - Son Güncelleme 09 Mayıs 2019 Perşembe 17:03

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