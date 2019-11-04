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Yaşam

Hırsızlığa karşı köyü kamerayla donattılar

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki Poyrazlı köyündeki hırsızlık vakaları, köylüleri canından bezdirdi. Hırsızlığın önüne geçmek için köyün farklı yerlerine güvenlik kameraları yerleştirildi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 14:13 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 14:14

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