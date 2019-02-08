TRT Haber

8
Şubat 2019
Cuma
Dünya

Hindistan'da fırtına hayatı felç etti

Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Faridabad ve Uttar Pradeş eyaletine bağlı Greater Noida bölgesini kasırga vurdu. Onlarce ev yıkıldı, 4'ü ağır 20 kişi yaralandı.

08 Şubat 2019 Cuma 14:29 - Son Güncelleme 08 Şubat 2019 Cuma 14:29

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