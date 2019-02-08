TRT Haber

8
Şubat 2019
Cuma
Dünya

Hapisten kaçmaya çalışan mahkum polislerin ortasına düştü

ABD’de bir mahkum, tavandaki havalandırma tünelinden firar etmeye çalışırken, üstünde bulunduğu zeminin çökmesi sonucu polislerin bulunduğu alana düşerek yakalandı.

08 Şubat 2019 Cuma 09:38 - Son Güncelleme 08 Şubat 2019 Cuma 09:38

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