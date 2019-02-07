TRT Haber

7
Şubat 2019
Perşembe
Dünya

Sigara yüzünden treni kaçırdı, bebeği vagonda kaldı

ABD'nin Cleveland şehrinde, sigara içmek için trenden inen kişinin bebeği vagonda kaldı. Trenin kapıları kapanıp hareket edince baba ne yapacağını şaşırdı.

07 Şubat 2019 Perşembe 14:47 - Son Güncelleme 07 Şubat 2019 Perşembe 14:47

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER