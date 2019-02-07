TRT Haber

7
Şubat 2019
Perşembe
Dünya

Mısır'da bir anne, oğlunu 10 yıl boyunca ışık görmeyen bir odada sakladı

Mısır'da bir anne, 7 yaşındaki oğlunu eşinin akrabalarından saklamak için 10 yıl boyunca ışık girmeyen bir odada tuttu.

07 Şubat 2019 Perşembe 15:51 - Son Güncelleme 07 Şubat 2019 Perşembe 15:51

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