TRT Haber

8
Şubat 2019
Cuma
Dünya

FETÖ’cüler Almanya’da DİTİB görevlisini bıçakladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Almanya’da, DİTİB Bretten Yeşil Camii Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çelik’in FETÖ’cü teröristler tarafından bıçaklandığını açıkladı.

08 Şubat 2019 Cuma 13:49 - Son Güncelleme 08 Şubat 2019 Cuma 13:49

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