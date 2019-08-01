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Dünya

Hindistan'da bir çocuğun alt çenesinden 526 diş çıktı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai'de 7 yaşındaki çocuğun çenesine gömülü 526 diş çıkarıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:14 - Son Güncelleme 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:14

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