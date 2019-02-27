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Dünya

Hindistan ile Pakistan arasında bitmeyen gerginlik yeniden alevlendi

Pakistan ile Hindistan arasında 2 haftadır savaş çanları çalıyor. Gerginlik, savaş uçaklarının düşürülmesiyle zirveye çıktı. Ancak bu, yıllardır süren ihtilafların bir patlaması.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:36 - Son Güncelleme 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:38

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