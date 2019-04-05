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Türkiye

HDP'nin kutlama programında terör propagandası

Diyarbakır'da yerel seçim sonuçlarını kutlamak için düzenlenen programda terör örgütü PKK'yı öven sözde marş okundu, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunuldu.

05 Nisan 2019 Cuma 11:10 - Son Güncelleme 05 Nisan 2019 Cuma 11:10

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