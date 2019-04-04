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15 Temmuz'dan bu yana 240 bin FETÖ'cü hakkında işlem yapıldı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Terör operasyonlarında gelinen son noktayı Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya TRT Haber ile paylaştı.

04 Nisan 2019 Perşembe 17:56 - Son Güncelleme 04 Nisan 2019 Perşembe 17:56

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