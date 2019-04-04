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Dumlupınar denizaltısı 66 yıl önce 81 mürettebatıyla battı

Dumlupınar denizaltısı Nara Burnu'nda, İsveç bandıralı bir gemiye çarparak battı. Metrelerce derinlikte metanetle ölümü bekleyen Dumlupınar kahramanları ise hiç unutulmadı.

04 Nisan 2019 Perşembe 16:05 - Son Güncelleme 04 Nisan 2019 Perşembe 16:05

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