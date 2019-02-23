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Haramidere’de metrobüs kazası

Haramidere'de metrobüs, durakta bekleyen bir başka metrobüse çarptı. Kaza sonucu yaralanan bazı kişilerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:12 - Son Güncelleme 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:12

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