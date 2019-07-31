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Hakkari'de şehit olan Nurcan Karakaya ve Bedirhan'ın acısı dinmiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa şehit oldu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:52 - Son Güncelleme 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:53

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