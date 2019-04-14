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Göksun'da çobanların zorlu yolculuğu

Kahramanmaraş'ta soğuk havası nedeniyle "Akdeniz'in Sibiryası" olarak adlandırılan Göksun ilçesinde çobanlar, karda ve zorlu arazi koşullarında yoğun mesai harcıyor.

14 Nisan 2019 Pazar 20:17 - Son Güncelleme 14 Nisan 2019 Pazar 20:17

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