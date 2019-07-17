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Çok Bulutlu
Yaşam

Gökdelenlerin bakım ve temizliğini dağcılık teknikleriyle yapıyorlar

Yerden metrelerce yüksekliğe ulaşan gökdelenlerin bakım ve temizliği, dağcılık uzmanlığı gerektiriyor. Özellikle İstanbul’da gökdelenlerde çalışan endüstriyel dağcı sayısı hızla artıyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:11 - Son Güncelleme 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:13

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