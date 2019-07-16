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Yaşam

Motoruna yuva yapan kuşlar için tırını 45 gün çalıştırmadı

Ankara'da bir tırın motoruna kuşlar yuva yaptı. Yuvadaki yumurtaları fark eden şoför Bahattin Gürses seferlere ara verdi. 45 gün sonra kuşlar yuvadan uçtu.

16 Temmuz 2019 Salı 17:49 - Son Güncelleme 16 Temmuz 2019 Salı 17:51

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