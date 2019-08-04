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Dünya

Fransız mucit Manş Denizi'ni uçan kaykayla geçti

Uçan kaykayın mucidi Fransız Franky Zapata, Fransa ile İngiltere'yi ayıran Manş Denizi'ndeki Dover Boğazı'nı uçarak geçti.

04 Ağustos 2019 Pazar 15:07 - Son Güncelleme 04 Ağustos 2019 Pazar 15:08

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