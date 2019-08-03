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Jandarma ve MİT Bab ilçe merkezinde 1 ton patlayıcı ele geçirdi

Jandarma ve MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda 1 ton patlayıcı ele geçirildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:38 - Son Güncelleme 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:38

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