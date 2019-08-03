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Dünya

Sierra Leone sular altında kaldı: 5 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone’da meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:08 - Son Güncelleme 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:08

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