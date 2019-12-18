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Dünya

Fransa polisinden protestoculara biber gazıyla müdahale

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu paketine karşı başlatılan ve devam eden genel grevde, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:45 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 09:45

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