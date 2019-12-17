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Cakarta sular altında

Endonezya'nın başkenti Cakarta ve çevresinde aşırı yağışlar sele dönüştü. Sel sularıyla dolan sokaklarda bazı kişilerin su kayağı yaptığı da görüldü.

17 Aralık 2019 Salı 21:01 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 21:32

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