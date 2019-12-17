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Dünya

Rusya'da market çalışanı soyguncuyu paspas sopasıyla kovaladı

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir benzin istasyonunun marketine hırsız girdi. Ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Market çalışanı soyguncuyu paspas sopasıyla kovaladı.

17 Aralık 2019 Salı 17:19 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 17:19

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