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Yaşam

Farklı müzik aletlerine ses veren görme engelli müzisyen

Çocuk yaşta görme yetisini yitirdi ama yaşama sevincini hiç kaybetmedi. Uşaklı Sedat Baykal, sazı ve sözüyle özel günlerin vazgeçilmez müzisyeni oldu.

08 Ekim 2019 Salı 14:59 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 16:23

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