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Evlerinde 250 kedi ile birlikte yaşıyorlar

Endonezya'da yaşayan Dita Agusta ve Mohamad Lutfi, 2015 yılında evlerinin kapısını zor durumdaki kediler için açtı. Çift şimdi 250 kediye birden bakıyor.

23 Aralık 2019 Pazartesi 16:21 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 16:22

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