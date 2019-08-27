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Yaşam

Evini kayanın üzerine yapan Rizeli

Karadeniz'in engebeli coğrafyası, yöre insanını farklı arayışlara itiyor. Rize'de bir vatandaş arsa sorunu yaşayınca, evini kaya üzerine inşa etti.

27 Ağustos 2019 Salı 17:26 - Son Güncelleme 27 Ağustos 2019 Salı 17:27

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