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Yaşam

Marmaris'in kumdan geçidi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızkumu Plajı, her yıl binlerce turistin ilgisini çekiyor. Doğal güzelliğiyle her geçen gün biraz daha tanınan plaj, batmaya başladı.

27 Ağustos 2019 Salı 17:09 - Son Güncelleme 27 Ağustos 2019 Salı 17:21

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