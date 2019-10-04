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Yaşam

Etnospor Kültür Festivali’nin en genç ciritçisi

2019 Etnospor Kültür Festivali, renkli ve heyecanlı görüntülere sahne oluyor. 17 yaşındaki atlı ciritçi Hasan Sarol, festivalin en genç ciritçisi unvanıyla müsabakalarda alkış topladı.

04 Ekim 2019 Cuma 14:25 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 14:32

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