TRT Haber

5
Şubat 2019
Salı
Türkiye

Eskişehir'de halk otobüsü tırla çarpıştı

Eskişehir'de halk otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

05 Şubat 2019 Salı 11:22 - Son Güncelleme 05 Şubat 2019 Salı 11:22

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