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Eski İngiliz askeri görevlisi Le Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu

İstanbul Beyoğlu’nda ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı Le Mesurier'in ölüm nedeni "yüksekten düşme" olarak belirlendi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 16:08 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 16:10

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